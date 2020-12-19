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«Это страшно»: климатолог назвала опасное последствие российской зимы
Фото: mos.ru / Максим Денисов

«Это страшно»: климатолог назвала опасное последствие российской зимы

Юлия Ямпольская

Общество

Малоснежная зима в нескольких регионах России может обернуться серьезными проблемами. Об этом сообщила кандидат географических наук, преподаватель Челябинского государственного университета, член Русского географического общества, метеоролог, климатолог Екатерина Пестрякова.

Она отметила, что в стране может начаться засуха.

Это страшно. Реки только начинаются на Урале. Это грозит маловодием. А мы питаемся за счет водохранилищ, а они маленькие на Урале, — цитирует специалиста портал URA.ru.

Эксперт также добавила, что из-за этого целый регион может столкнуться с такой проблемой, как нехватка воды.

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