Вильфанд рассказал об изменении длительности времен года

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в скором времени продолжительность времен года в стране может измениться на фоне глобального потепления.

Как пояснил синоптик, ученые прогнозируют сокращение продолжительности зимы и, напротив, удлинение весны. В целом наблюдается тенденция уменьшения числа с отрицательными среднесуточными температурами, в зависимости от региона даже на десять дней за зиму.

К примеру, в Москве в сравнении с серединой ХХ века срок перехода среднесуточной температуры к отрицательным показателям сдвинулся на семь–десять дней, а весна начинается раньше на пять–семь дней.

Вильфанд также рассказал, что из-за антропогенного воздействия скорость глобального потепления в настоящее время особенно велика.

— В январе температура стала выше на два градуса за последние 30 лет. Это невероятное потепление, колоссальное, которого никогда не было раньше в истории, — цитирует эксперта ТАСС.

Ранее Роман Вильфанд предупредил, что жителей ряда российских регионов в ближайшие дни ожидает «погодный кульбит».

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