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Полиция в Тбилиси задержала мужчину, который грозился взорвать гранату
Фото: vk.com/gamarjoba.georgia

Полиция в Тбилиси задержала мужчину, который грозился взорвать гранату

Юлия Ямпольская

Происшествия

Полиция задержала вооруженного мужчину, который грозился взорвать гранату в доме одного из районов Тбилиси. Об этом в субботу, 19 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на телекомпанию «Рустави 2».

Уточняется, что дело касалось семейной ссоры.

— Переговоры между МВД и задержанным длились более двух часов. Прилегающая территория перекрыта, передвижение для представителей СМИ ограничено, — передает телеканал.

В МВД Грузии заявили, что подробная информация об инциденте будет опубликована позже.

Ранее СМИ сообщали, что двое неизвестных мужчин при попытке проверить машину бросили гранату в правоохранителей в Курчалоевском районе Чечни.

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ГрузияТбилисиподрыв гранаты
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