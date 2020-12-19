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Два иностранных судна столкнулись в Туапсе
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Два иностранных судна столкнулись в Туапсе

Юлия Ямпольская

Происшествия

Столкновение двух иностранных грузовых судов произошло на причале Туапсинского Балкерного терминала. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу.

Стало известно, что одно из судов носовой частью коснулось кормовой части стоящего впереди корабля. Как отметил представитель ведомства, в результате столкновения на одном из судов повредили центральную балку верхней палубы.

— Повреждения никак не повлияли на движение судов. На месте работала следственно-оперативная группа туапсинского ЛОП. Проводится проверка, — уточнили в управлении на транспорте МВД.

Судно Isartal пришло в Туапсе под флагом Вануату, а его местом приписки является Порт-Вила, второе судно — турецкое.

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