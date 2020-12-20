Кинокритик Долин назвал лучшие фильмы 2020 года

Антон Долин помимо основной десятки критик представил два бонусных фильма/ Фото: youtube.com/вДудь

Кинокритик Антон Долин выбрал 10 лучших фильмов, которые были сняты в 2020 году. Список не распределен по местам. Долин просто назвал картины, которые рекомендует к просмотру российскому зрителю.

Так, критик поставил в топ-10 фильм режиссера Цая Минляна «Дни», который рассказывает о приятной встрече двух одиноких мужчин. Потом идет мультфильм «Душа» студии Pixar. В нем показана трогательная история знакомства школьного учителя музыки с душой по имени 22. Картину «Земля кочевников» режиссера Хлоя Чжао Долин также считает одной из лучших в этом году. Драма повествует о 60-летней женщине, которая путешествует от штата к штату в поисках сезонного заработка.

Кроме того, в рейтинг попали «Пугало» Дмитрия Давыдова, «Начало» Деи Кулумбегашвили, «Ученик» Чайтанья Тамхана, «Манк» Дэвида Финчера, «Мальмкрог» Кристи Пую, «Лаверс-рок» Стива МакКуина и «Новый порядок» Мишеля Франко.

Помимо основной десятки Долин представил две бонусных картины — российский документальный фильм «Котлован» и испанскую короткометражку «Человеческий голос», передает издание News.ru.

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