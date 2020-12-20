Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Андрей Малахов — папа этого жанра»: Борисов не смог заменить ведущего на «Пусть говорят»
Дмитрий Борисов пришел в программу «Пусть говорят» с выпуска новостей / Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

«Андрей Малахов — папа этого жанра»: Борисов не смог заменить ведущего на «Пусть говорят»

Юлия Курганова

Звезды

Продюсер и телеведущая Яна Чурикова заявила, что ведущий программы «Пусть говорят» на Первом канале Дмитрий Борисов так и не смог органично вписаться в передачу и полноценно заменить Андрея Малахова.

— Андрей Малахов — папа этого жанра на российском телевидении. Это все рождалось на моих глазах. Я видела их тандем с командой, такого у нас не было. Извините, против патриарха не попрешь. По моему мнению, Димина история все-таки больше новости. Он слишком благороден что ли, — сказала Чурикова в интервью на YouTube-канале «Хочу с...».

Она отметила, что Малахова могла бы заменить, например, Собчак, так как она лучше бы смотрелась в подобной программе.

Ток-шоу «Пусть говорят» является одним из самых скандальных на российском телевидении. Оно выходит на Первом канале почти 20 лет. Раньше передачу вел Андрей Малахов, но после конфликта с руководством его заменил Дмитрий Борисов, который когда-то работал в выпусках новостей.

Читайте также: «Пусть попробует»: Якубович оценил шансы Шаляпина стать ведущим «Поля чудес»

Андрей Малахов«Пусть говорят»Дмитрий Борисов
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виктория Федотова
Виктория Федотова

«Дом-2» не закроют, не надейтесь

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Думать больше не нужно, за вас это сделает нейросеть

Анна Горбунова
Анна Горбунова

Антитела победят болезнь

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Врага одолеем борщом и варениками

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Чем выше грудь, тем лучше должность

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кому мороз — не указ

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Начало вечной жизни

Все мнения
О проекте