«Андрей Малахов — папа этого жанра»: Борисов не смог заменить ведущего на «Пусть говорят»

Дмитрий Борисов пришел в программу «Пусть говорят» с выпуска новостей / Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Продюсер и телеведущая Яна Чурикова заявила, что ведущий программы «Пусть говорят» на Первом канале Дмитрий Борисов так и не смог органично вписаться в передачу и полноценно заменить Андрея Малахова.

— Андрей Малахов — папа этого жанра на российском телевидении. Это все рождалось на моих глазах. Я видела их тандем с командой, такого у нас не было. Извините, против патриарха не попрешь. По моему мнению, Димина история все-таки больше новости. Он слишком благороден что ли, — сказала Чурикова в интервью на YouTube-канале «Хочу с...».

Она отметила, что Малахова могла бы заменить, например, Собчак, так как она лучше бы смотрелась в подобной программе.

Ток-шоу «Пусть говорят» является одним из самых скандальных на российском телевидении. Оно выходит на Первом канале почти 20 лет. Раньше передачу вел Андрей Малахов, но после конфликта с руководством его заменил Дмитрий Борисов, который когда-то работал в выпусках новостей.

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