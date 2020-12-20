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«Много вымысла»: Петросян отреагировал на слухи о своей новой семье
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

«Много вымысла»: Петросян отреагировал на слухи о своей новой семье

Анастасия Волоснова

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Два года назад юморист Евгений Петросян сообщил о разводе с Еленой Степаненко. По информации многих СМИ, артист решил связать свою судьбу с 31-летней Татьяной Брухуновой, которая в тот момент была его помощницей и всюду его сопровождала.

Известно, что спустя некоторое время молодая избранница подарила Петросяну сына — мальчика назвали Ваганом. При этом супруги стараются не раскрывать подробности личной жизни.

Пользователи Сети негативно отреагировали на развод Петросяна со Степаненко, поэтому в интернете активно распространяются слухи и критика в адрес Петросяна и его новой избранницы. Сам артист к такому положению дел относится скептически. Об этом он порассуждал в программе «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1».

— Не принимаю слухи о семье на свой счет, в них много вымысла, — приводит Starhit слова юмориста.

Петросян и Степаненко прожили в браке 30 лет. По словам телеведущей, она не держит зла на мужа. Однако расстаться без конфликтов паре не удалось, вопросы вызвал раздел имущества. По словам адвоката Петросяна Сергея Жорина, бывшая жена юмориста хочет забрать после развода большую долю имущества, с чем сам Петросян категорически не согласен.

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Евгений ПетросянЕлена Степаненкоразвод
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