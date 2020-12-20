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Власти Москвы рассказали о горожанах, работающих в обрабатывающей промышленности
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Власти Москвы рассказали о горожанах, работающих в обрабатывающей промышленности

Евгения Звощик

Город

Практически каждый десятый житель столицы работает на предприятиях в обрабатывающей промышленности. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 20 декабря.

По его словам, горожане, в частности, работают в космической, атомной, оборонной отрасли, а также в области самолетостроения.

— Для города, конечно, в первую очередь необходимо поддерживать развитие высокотехнологичных отраслей, которые создают рабочие места для москвичей, с хорошей оплатой труда, с высоким уровнем образования, подготовленности, чем и располагает Москва, — пояснил глава города в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что это является приоритетным направлением, а также добавил, что власти поддерживали и продолжат поддерживать такие предприятия.

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