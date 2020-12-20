Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Сотрудники московских загсов оцифровали самый большой в России архив. В нем собраны сведения с 1926 года.

Теперь все документы переданы в федеральный реестр. Каждый желающий может запросить их и получить необходимые сведения в любом загсе по всей стране. Данные для оцифровки собирали более 500 человек — cотрудники оцифровали свыше 27 миллионов архивных актов.

Доступ к документам был предоставлен Росстату, Пенсионному фонду, МВД и другим ведомствам.

— Теперь получить услуги можно еще быстрее в любой точке нашей страны. Нет необходимости ехать в Москву, чтобы получить архивный документ. Это очень важно и нужно. И я надеюсь, что не только москвичи, но и все жители страны почувствуют эти изменения, — приводит официальный сайт слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

По ее словам, несмотря на пандемию, качество услуг загсов повышается. Заммэра отметила, что московские загсы одни из первых ввели возможность электронной подачи заявления. В этом году такой возможностью воспользовалась почти половина супругов.

Анастасия Ракова также поздравила сотрудников столичных загсов с наступающим Новым годом и с их профессиональным праздником.

— Этот год был крайне непростым для всех и для сотрудников загса в том числе. Пришлось перестраивать работу, менять привычные подходы к ней, изменить всю бизнес-процедуру. Но загс — одна из немногих структур, которая не прекращала работу даже в условиях пандемии, — заявила заммэра.

Напомним, работники органов ЗАГС отмечают свой профессиональный праздник 18 декабря.

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