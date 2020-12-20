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Украинский генерал объяснил, почему в Донбассе невозможен «хорватский сценарий»
Фото: mvs.gov.ua

Украинский генерал объяснил, почему в Донбассе невозможен «хорватский сценарий»

Евгения Звощик

В мире

Реализация «хорватского сценария» в Донбассе невозможна. Такую оценку в эфире 4 канала дал украинский генерал Виктор Назаров.

По его словам, часто приводят примеры, что нужно было как «Хорватия делать против Сербии», когда там было вооруженное противостояние.

— Нужно понимать одну вещь: за Сербией, Югославией не было Российской Федерации, которая находилась к ней впритык. Да, возможно, они ее поддерживали, чем могли помогали, но физически не были за спиной, — пояснил Назаров.

Он подчеркнул, что в «хорватском сценарии»за спиной Загреба была НАТО и «мощные вооруженные силы». Назаров выразил мнение, что попытка фронтального наступления в Донбассе была очень рискованной из-за высоких потерь.

«Хорватский сценарий»

В августе 1995 года хорватская армия начала операцию «Буря», которая продолжалась на протяжении нескольких дней и завершилась ликвидацией самопровозглашенной Республики Сербская Краина. Тогда хорватские части за 84 часа смогли взять под свой контроль все сербские территории, за исключением Восточной Славонии.

В результате этническая карта современной Хорватии подверглась серьезным изменениям: оттуда бежали, приблизительно, от 200 до 250 тысяч сербов, еще до нескольких тысяч гражданских были убиты.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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