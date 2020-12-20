Зеленский надеется на помощь Байдена в прекращении войны в Донбассе

Владимир Зеленский также призвал США помочь в вопросе «возвращения» Крыма / Фото: president.gov.ua / Пресс-служба администрации президента Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский выразил надежду, что избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден поспособствует урегулированию войны в Донбассе, укрепит отношения между двумя странами и положит конец «оккупации» территории Украины.

Зеленский отметил, что понимание Байденом особенностей украинского менталитета и его ранее установленные связи со страной пойдут ей на пользу.

— Это действительно поможет укрепить отношения, поможет урегулировать войну в Донбассе и положить конец оккупации нашей территории. Соединенные Штаты могут помочь, — президент Украины в интервью New York Times.

Он выразил благодарность администрации президента США Дональда Трампа за ужесточение антироссийских санкций. При этом он отметил, что Соединенные Штаты могли бы сделать больше, например, поощряя американские инвестиции в контролируемые правительством районы около конфликта в Донбассе.

Также Зеленский призвал США помочь в вопросе «возвращения» Крыма.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

Крымский вопрос

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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