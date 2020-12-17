Глава МИД Украины Кулеба обиделся на Лаврова из-за пропущенного звонка

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что испытывает обиду из-за нежелания главы МИД Российской Федерации Сергея Лаврова контактировать с ним. Об этом он сообщил в четверг, 17 декабря, в эфире радио «Новое время».

По его словам, у Лаврова нет желания контактировать ни в «нормандском формате», ни в двустороннем.

— Когда он не ответил на мой звонок, на мою просьбу поговорить относительно обострения в Донбассе, я, конечно, не расстроился, слезы не лил, но мне обидно, что нет контакта и возможности говорить, — заявил Кулеба.

Он добавил, что у глав внешнеполитических ведомств должен быть канал коммуникаций, так как именно таким образом устроены международные отношения. Глава МИД Украины подчеркнул, что всегда готов к разговору с Лавровым и считает, что им есть что сказать друг другу.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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