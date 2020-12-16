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Лавров открыл новое здание российского посольства в Загребе
Фото: mid.ru / МИД РФ

Лавров открыл новое здание российского посольства в Загребе

Евгения Звощик

Внешняя политика

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принял участие в церемонии открытия нового здания российской дипмиссии в Хорватии. Это произошло в ходе его визита в Загреб вместе со своим хорватским коллегой Горданом Грлич-Радманом в среду, 16 декабря.

Лавров поблагодарил Грлич-Радмана, бывшего министра иностранных дел и экс-президента Хорватии Грабар-Китарович, а также мэра Загреба Бандича за содействие в решении вопросов, связанных с открытием нового здания российского посольства.

— Летом этого года подписали соглашение об улучшении условий размещения посольства Хорватии в Москве и посольства России в Загребе, — отметил глава российского МИД, уточнив, что данное соглашение выполняется.

Он пояснил, что посольство Хорватии переехало в новое здание чуть раньше. Лавров добавил, что открытие новых зданий посольств обеих стран является хорошим подтверждением «обоюдной нацеленности на всемерное развитие сотрудничества» в различных областях, передает РИА Новости.

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