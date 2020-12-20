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В Общественной палате призвали наказать солгавшую Путину журналистку
Фото: youtube.com / Россия 24

В Общественной палате призвали наказать солгавшую Путину журналистку

Евгения Звощик

Общество

Первый заместитель главы комиссии по СМИ Общественной палаты России, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич прокомментировал ситуацию, произошедшую во время пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в четверг, 17 декабря. Речь идет о моменте, когда глава государства обратил внимание на журналистку из Рязани, державшую плакат с надписью «я беременна».

Таким образом девушка привлекла к себе внимание, чтобы ей позволили задать российскому лидеру вопрос, но написанное на плакате оказалось неправдой. Малькевич заявил, что за «беспардонную ложь и фальсификации» ей нужно «вмазать».

— Она обманула не только президента, но и всех нас: там не только ложь, но и явно фейковый, постановочный вопрос, что для журналиста совершенно недопустимо, — заявил он в комментарии ФАН.

Кроме того, Малькевич обратился к председателю Союза журналистов России Владимиру Соловьеву с требованием принять меры. В частности, он предложил исключить девушку из членов Союза журналистов.

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