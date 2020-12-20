В Общественной палате призвали наказать солгавшую Путину журналистку

Фото: youtube.com / Россия 24

Первый заместитель главы комиссии по СМИ Общественной палаты России, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич прокомментировал ситуацию, произошедшую во время пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в четверг, 17 декабря. Речь идет о моменте, когда глава государства обратил внимание на журналистку из Рязани, державшую плакат с надписью «я беременна».

Таким образом девушка привлекла к себе внимание, чтобы ей позволили задать российскому лидеру вопрос, но написанное на плакате оказалось неправдой. Малькевич заявил, что за «беспардонную ложь и фальсификации» ей нужно «вмазать».

— Она обманула не только президента, но и всех нас: там не только ложь, но и явно фейковый, постановочный вопрос, что для журналиста совершенно недопустимо, — заявил он в комментарии ФАН.

Кроме того, Малькевич обратился к председателю Союза журналистов России Владимиру Соловьеву с требованием принять меры. В частности, он предложил исключить девушку из членов Союза журналистов.

Читайте также: Путин подарил тяжелобольному мальчику встречу с московской пандой