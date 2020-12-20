Объект культурного наследия «Педагог Московской консерватории» отреставрируют в Москве

Фото: Пресс-служба Департамента культурного наследия Москвы

Исторический дом «Педагог Московской консерватории» в Москве отремонтируют. В разные годы в этом здании жили и работали композиторы Арам Хачатурян, Дмитрий Шостакович, дирижер Клавдий Птица и скрипач Леонид Коган.

Восьмиэтажное здание было построено архитектором Иосифом Маркузе. Оно является объектом культурного наследия регионального значения.

В рамках реставрации специалисты обновят фасад дома, расчистят цоколь, заменят и покрасят поврежденные участки кирпичной кладки. Также на фасад здания добавят флагодержатели.

— Специалисты обновят отделку стен керамической плиткой в холлах и тамбурах, уложат новую напольную плитку на лестничных клетках и в местах общего пользования, произведут монтаж оконных блоков, выполненных по историческим аналогам. Также будет выполнена очистка и ремонт стен, потолка и низа лестничных маршей, замена входных дверей и ремонт лестничных ограждений и поручней, — сообщила руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

Помимо этого, работники заменят устаревшую систему мусоропровода и коммуникации. Также будут проведены работы на чердаке и в подвале здания, передает официальный сайт мэра Москвы.

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