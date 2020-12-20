Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Объект культурного наследия «Педагог Московской консерватории» отреставрируют в Москве
Фото: Пресс-служба Департамента культурного наследия Москвы

Объект культурного наследия «Педагог Московской консерватории» отреставрируют в Москве

Анастасия Волоснова

Город

Исторический дом «Педагог Московской консерватории» в Москве отремонтируют. В разные годы в этом здании жили и работали композиторы Арам Хачатурян, Дмитрий Шостакович, дирижер Клавдий Птица и скрипач Леонид Коган.

Восьмиэтажное здание было построено архитектором Иосифом Маркузе. Оно является объектом культурного наследия регионального значения.

В рамках реставрации специалисты обновят фасад дома, расчистят цоколь, заменят и покрасят поврежденные участки кирпичной кладки. Также на фасад здания добавят флагодержатели.

— Специалисты обновят отделку стен керамической плиткой в холлах и тамбурах, уложат новую напольную плитку на лестничных клетках и в местах общего пользования, произведут монтаж оконных блоков, выполненных по историческим аналогам. Также будет выполнена очистка и ремонт стен, потолка и низа лестничных маршей, замена входных дверей и ремонт лестничных ограждений и поручней, — сообщила руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

Помимо этого, работники заменят устаревшую систему мусоропровода и коммуникации. Также будут проведены работы на чердаке и в подвале здания, передает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Москвичам рассказали о реставрации фонарей на ВДНХ

объект культурного наследияремонтреставрация
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виктория Федотова
Виктория Федотова

«Дом-2» не закроют, не надейтесь

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Думать больше не нужно, за вас это сделает нейросеть

Анна Горбунова
Анна Горбунова

Антитела победят болезнь

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Врага одолеем борщом и варениками

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Чем выше грудь, тем лучше должность

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кому мороз — не указ

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Начало вечной жизни

Все мнения
О проекте