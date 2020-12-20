Москвичам рассказали, как в столичных парках ведется учет животных

Фото: Екатерина Якель, «Вечерняя Москва»

Учет животных в столичных парках будут вести по их следам на снегу. Это позволит специалистам Мосприроды определить численность и вид обитателей природных территорий.

Для исследования используют зимние маршрутные учеты. После ночного снегопада специалисты выезжают в лес и проводят контрольные замеры. Из года в год учет проводится по одному маршруту для того, чтобы минимизировать погрешность. Точки пересечения и вид животного специалисты указывают на GPS-навигаторе или карте.

Если снегопада не было, то специалисты самостоятельно стирают старые отпечатки лап на нужном маршруте, и на следующий день фиксируют новые следы. В Москве перепись птиц и животных будут проводить с декабря до середины марта, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В этом году с января по март с помощью зимних маршрутов специалисты обнаружили в парке «Царицыно» лису, ласку с детенышами и белку. В парке «Москворецкий» были найдены следы зайца-русака, белки, енотовидной собаки и кабана. В Битцевском лесу — следы зайцев, лис, ласок, норок, горностаев, лесных куниц, а в парке «Останкино» были зафиксированы следы бобров.

Читайте также: Хатха-йога и оригами: новая онлайн-программа столичных парков и музеев на выходные