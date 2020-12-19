Хатха-йога и оригами: новая онлайн-программа столичных парков и музеев на выходные

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Россия, Москва, улица Вавилова, 86 Карта всех событий

Московские парки, музеи, библиотеки и культурные центры подготовили для горожан новую увлекательную онлайн-программу на выходные.

Пользователи смогут послушать концерты классической и джазовой музыки, научатся мастерить праздничные украшения и узнают секреты техники графического рисунка Александра Шилова.

Так, библиотека № 179 проведет мастер-класс по оригами. Участники научатся делать Снегурочку из бумаги. Мероприятие пройдет 19 декабря в соцсети «ВКонтакте». Начало запланировано на 12:00.

Культурный центр «Зеленоград» проведет онлайн-урок, на котором специалисты расскажут о происхождении и применении одного из направлений оригами — кусудамы. Композиции в этой технике представляют собой шарообразные цветы из бумаги с добавлением разных украшений. Трансляция урока начнется в 11:00 на YouTube-канале центра.

Помимо этого, пользователям предлагают исправить осанку на онлайн-уроке по хатха-йоге, создать новогоднее настроение, сочинив новогоднюю сказку и узнав о праздничных традициях, а также испечь новогодние угощения.

Кроме того, на выходных москвичи смогут послушать онлайн-концерт фортепианной музыки в исполнении лауреата международных конкурсов Павла Шатского, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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