Виктория Бекхэм отравилась ртутью из-за новой диеты

Фото: instagram.com/victoriabeckham

Певица Виктория Бекхэм отравилась ртутью из-за своей новой диеты. Жене экс-футболиста сборной Англии Дэвида Бекхэма уже сделали промывку печени для избавления организма звезды от токсинов. Об этом сообщает издание The Sun.

Уточняется, что последнее время жена футболиста придерживалась специальной диеты, из-за которой употребляла в пищу преимущественно рыбу. При этом чаще всего Бекхэм ела рыбу-меч, которая содержит ядовитое соединение — метилртуть.

Результаты анализов певицы подтвердили, что в ее организме уровень токсичного вещества зашкаливает. Врачи сделали ей промывание, и состояние Бекхэм стабилизировалось. По информации издания, сейчас она прекрасно себя чувствует. После этого Бекхэм приняла решение изменить свой рацион, добавив в меню больше тунца и лосося.

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