«Как быстро растут дети»: Тодоренко показала первое знакомство своего сына с Дедом Морозом

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Телеведущая Регина Тодоренко поделилась в своем Instagram-аккаунте видео с празднования новогоднего торжества. Ведущая, не дожидаясь Нового года, устроила для своего сына Майкла и его друзей небольшой праздник.

Сын Тодоренко и ее супруга Влада Топалова впервые увидел Деда Мороза. На видео видно, как мальчик сначала настороженно смотрит на зимнего волшебника, а потом радостно идет играть с остальными детьми. В подарок мальчику вручили конструктор.

— Новый год — один из моих любимейших дней в году, а теперь еще и детский праздник! Я всегда знала, что, когда вырасту, у меня будет полный дом детей, потому что с детства люблю улыбающиеся искрящихся радостью карапузов. В этом году Мишель впервые познакомился с Дедом Морозом и Снегурочкой, спел песенку «В лесу родилась елочка», рассказал стишок («как быстро растут дети»), выполнил все задания, — написала Тодоренко под видео.

Подписчиков девушки умилило видео с Майклом, они заранее пожелали телеведущей и ее сыну счастливого Нового года.

«Как же приятно смотреть на вас! С наступающим Новым годом!»; «Рассказал стишок, какой умница!»; «Как мило. Дети всегда будут вспоминать праздники, которые им устраивают родители!» — написали поклонники в комментариях.

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