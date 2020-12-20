Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Россияне смогут наблюдать великое соединение Юпитера и Сатурна 21 декабря
Фото: pixabay.com/TBIT

Россияне смогут наблюдать великое соединение Юпитера и Сатурна 21 декабря

Анастасия Волоснова

Наука

Вечером в понедельник, 21 декабря, россияне смогут увидеть на небе великое соединение Юпитера и Сатурна. Наилучшие условия для наблюдения за соединением планет будут у жителей южных регионов России. Об этом сообщил крымский астроном Александр Якушечкин.

Соединением планет в астрономии называют их визуальное сближение. Для наблюдателя планеты будут выглядеть как яркая двойная звезда, на деле же между ними будет огромное расстояние около пяти астрономических единиц — 750 миллионов километров.

— Планеты будет разделять всего шесть угловых минут. Для понимания, насколько это близко: видимый диаметр полной Луны составляет 30 угловых минут, — приводит РИА Новости слова Якушечкина.

Ранее подобное сближение двух планет-гигантов произошло 4 марта 1226 года, из-за чего подобное явление является уникальным. В следующий раз планеты сблизятся таким образом только в 2080 году.

Для широты Москвы заход Солнца 21 декабря случится в 15:57, а навигационные сумерки произойдут в 17:33. Наблюдать соединение планет можно будет в течение часа — до 18:30.

Отмечается, что наблюдать за соединением планет лучше через оптический прибор. При использовании телескопа можно будет увидеть спутники планет и кольца Сатурна. Искать планеты нужно на юго-западе, добавил астроном.

Читайте также: Российский космонавт оценил опасность утечки воздуха на МКС

Сатурнкосмоспланета
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Опять нам Ванга пророчит катастрофу

Виктория Федотова
Виктория Федотова

«Дом-2» не закроют, не надейтесь

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Думать больше не нужно, за вас это сделает нейросеть

Анна Горбунова
Анна Горбунова

Антитела победят болезнь

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Врага одолеем борщом и варениками

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Чем выше грудь, тем лучше должность

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кому мороз — не указ

Все мнения
О проекте