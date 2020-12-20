Россияне смогут наблюдать великое соединение Юпитера и Сатурна 21 декабря

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Вечером в понедельник, 21 декабря, россияне смогут увидеть на небе великое соединение Юпитера и Сатурна. Наилучшие условия для наблюдения за соединением планет будут у жителей южных регионов России. Об этом сообщил крымский астроном Александр Якушечкин.

Соединением планет в астрономии называют их визуальное сближение. Для наблюдателя планеты будут выглядеть как яркая двойная звезда, на деле же между ними будет огромное расстояние около пяти астрономических единиц — 750 миллионов километров.

— Планеты будет разделять всего шесть угловых минут. Для понимания, насколько это близко: видимый диаметр полной Луны составляет 30 угловых минут, — приводит РИА Новости слова Якушечкина.

Ранее подобное сближение двух планет-гигантов произошло 4 марта 1226 года, из-за чего подобное явление является уникальным. В следующий раз планеты сблизятся таким образом только в 2080 году.

Для широты Москвы заход Солнца 21 декабря случится в 15:57, а навигационные сумерки произойдут в 17:33. Наблюдать соединение планет можно будет в течение часа — до 18:30.

Отмечается, что наблюдать за соединением планет лучше через оптический прибор. При использовании телескопа можно будет увидеть спутники планет и кольца Сатурна. Искать планеты нужно на юго-западе, добавил астроном.

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