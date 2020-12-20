Грунт обвалился в центре Москвы из-за прорыва трубы

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Россия, Москва, Скатертный переулок Карта всех событий

Из-за прорыва трубы произошел провал грунта в центре Москвы. Об этом в воскресенье, 20 декабря, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в Скатертном переулке. Отмечается, что на месте ЧП работают специалисты.

— Провал грунта произошел на площади четырех квадратных метров. На данном участке произошел прорыв дамбы. На месте работают спасатели и устраняют последствия случившегося, — подчеркнули в экстренных службах.

Информации о пострадавших нет. Подробности происшествия выясняются.

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