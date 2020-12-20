Доктор Мясников сравнил «Спутник V» с американской вакциной

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Известный врач и телеведущий Александр Мясников сравнил российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» с американской. Свои наблюдения он изложил в Telegram-канале.

Мясников раскритиковал американских коллег, которые назвали отечественную вакцину непроверенной. Он призвал их «посмотреться в зеркало».

— Это у нас «непроверенная» вакцина? Американская вакцина была создана за 11 месяцев. В январе 2020-го был получен геном коронавируса, а в декабре — начало массовой вакцинации. Обращаю внимание: вакцина, построенная на абсолютно новом принципе! Если наш «Спутник» базируется на разработках с 2002 года, а предшественники проходили клинические испытания на людях, то РНК-мессенджеры — вещь абсолютно новая! — заявил Мясников.

По словам телеведущего, быстрая скорость появления американской вакцины удивила даже главного инфекциониста США Энтони Фаучи, который сказал, что «просто невозможно поверить» в то, что разработка заняла всего 11 месяцев.

Доктор надеется, что и отечественные, и зарубежные вакцины будут безопасными и эффективными. Также специалист выразил недовольство «войной вакцин» в средствах массовой информации.

— Мы все ожидаем, что массовая вакцинация снизит смертность и заболеваемость. Дай Бог, что бы и наши, и их вакцины были достаточно эффективны и безопасны. Про всю эту «войну вакцин» в СМИ скажу: даже в настоящую войну прекращали огонь, чтобы дать противнику возможность собрать раненых! — заключил Александр Мясников.

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