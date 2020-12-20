Астролог рассказала, что привлекает мужчин в женщинах разных знаков зодиака

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Для мужчин не так важны наряды и прически, как природное обаяние женщин и притягательность. Астролог Таша Игошина рассказала, что нравится представителям сильного пола в разных знаках зодиака.

Овен

Представительницы этого знака зодиака самостоятельны и сильны духом. Дамы-Овны ставят перед собой сложные задачи и добиваются своего. Мужчины любят в них ответственность, честность и некую прямолинейность. С такими женщинами приятно дружить и вести деловые переговоры.

Телец

Женщины под этим знаком — воплощение чувственности. Дамы-Тельцы нежные, утонченные. Они легко располагают мужчин к себе. Кавалеру обеспечены комфорт и уют в доме, вкусный ужин и забота.

Близнецы

Женщины-Близнецы отлично реализуют себя в науке и журналистике благодаря острому уму и любознательности. С такой дамой не бывает скучно, ведь это непревзойденный собеседник и кладезь знаний. Мужчинам нравится интеллект Близнецов, а также умение слушать и быть верным другом.

Рак

Женщины показывают своему избраннику настоящую романтику. Дама-Рак точно знает, как превратить свидание в праздник. Представительницы этого знака внимательны, заботливы и хозяйственны. Мужчин привлекают их ранимость, легкая наивность и сентиментальность.

Лев

Львицы — натуры гордые и властные. Женщины знают себе цену и не скрывают этого. Мужчинам суждено признавать вечную правоту дам-Львов. Им нравится творческая жилка. Однако расположения женщины добиться сложно, что несомненно привлекает кавалеров.

Дева

Девы внушают доверие. Мужчины доверяют им финансы. Женщины-Девы грамотно распоряжаются деньгами, из них получаются отличные бухгалтеры и финансовые аналитики из-за особого склада ума и рациональности.

Весы

Женщина-Весы — личность разносторонняя. Она легко увлекается разными вещами, поэтому за жизнь может сменить не одну профессию. Представительницы знака не боятся остаться в одиночестве, проявляя при этом максимальную разборчивость. Поэтому завоевать их очень трудно.

Скорпион

Скорпионы — личности страстные. Мужчины видят в такой женщине очень привлекательную и загадочную личность, которую им хочется раскусить. Дамы-Скорпионы увлекаются мистицизмом, гаданиями и делают на этом поприще успехи.

Стрелец

Стрельцы — девушки спортивные и целеустремленные. Они умны и амбициозны, добиваются успеха. А их смелость и настойчивость вдохновляют мужчин.

Козерог

Женщина-Козерог знает все об организации рабочего процесса. У нее все имеет деловой интерес и рациональное распределение. При этом она может совмещать работу и семейные отношения.

Водолей

Водолеи — хорошие подруги. Представительницы этого знака независимы от чужого мнения, не ищут в мужчинах защитника. Женщина-Водолей сама себя обеспечивает и не торопится замуж. Притягивает мужчин своей общительностью и популярностью, сообщает Lisa.ru.

Рыбы

Женщина-Рыбы полна тайн. Она притягательна, а кавалеры видят в ней мудрость и нестандартность. С такими девушками мужчины хотят находиться как можно чаще.

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