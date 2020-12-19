Энергетика бедности: какие вещи нужно выкинуть до Нового года

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Какие вещи нужно выкинуть из дома, чтобы привлечь счастье и удачу в новом году, рассказала таролог и биоэнерготерапевт Александра Харрис.

Мусор и ненужный хлам

Нет лучшего способа символически выразить свою готовность войти в новый год обновленными, чем генеральная уборка. Наверняка в вашем доме тоже полно старых вещей, часть из которых можно отдать на благотворительность, другую — раздать друзьям, а третью — выкинуть без сожаления. Нагромождение вещей «из прошлого», которые нам больше не нужны, создает энергетический застой в вашем жилище. А это совершенно ни к чему переносить с собой в новый год.

Сломанные вещи

Разбитая и склеенная посуда, старая мебель, нерабочая электроника, непригодные предметы интерьера — все это несет в себе энергетику бедности и захламляет ваше жилое пространство. С точки зрения энергетики старые поломанные вещи занимают в вашем доме место, которое должно занимать что-то новое и интересное. Учитывая это, советует таролог, нужно пройтись по дому с мусорным мешком и собрать в него все, что уже не может быть использовано по назначению.

Фото: Из личного архива Александры Харрис

Оружие и его имитация

Талисман наступающего года — Белый Металлический Бык — существо крайне миролюбивое. Если хотите произвести на символ года правильное впечатление, вы должны убрать из виду все, что несет в себе энергетику борьбы. В первую очередь — оружие и соответствующие сувениры. Если, например, у вас на стене висят декоративный кинжал или самое настоящее ружье, лучше вынести эти вещи из дома на время праздников. То же самое касается и некоторых спортивных принадлежностей: биты, клюшки и так далее.

Сцены разрушения

Возможно, вы — большой поклонник Айвазовского или Брюллова, что довольно похвально. Искусство многогранно и нет ничего плохого в том, что в вашем доме могут висеть картины или фотографии, содержащие сцены стихийных бедствий и прочих несчастий. Однако хотя бы на время праздников имеет смысл заменить их на что-то более жизнерадостное. Например, на умиротворяющий пейзаж.

Говядина

Напоминаю, что символ наступающего года — Белый Металлический Бык. Никакой телятины и говядины. Выкидывать мясо, разумеется, не стоит, но к празднику постарайтесь избавиться от всех запасов говядины в холодильнике, а праздничный стол пусть включает в себя другие виды мяса. Готовя десерт, не забывайте, что желатин содержит рога и другие части парнокопытных. Бык не терпит пьяных людей, поэтому от крепкого алкоголя придется отказаться. По крайней мере, нельзя ставить его на праздничный стол. Вино и другие легкие напитки вполне допустимы.

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