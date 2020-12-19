Гороскоп на январь 2021 года для всех знаков зодиака

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Гороскоп на январь 2021 года подготовила шаманка Кажетта Ахметжанова.

Овен

В этом месяце вас окружают сложные аспекты, касающиеся ваших личных целей и любимого человека. Разочарование может быть частью общей картины периода, вам может потребоваться переориентация. Марс возьмет верх, и таким образом Овнам будет дано много неконтролируемой энергии. Поскольку ваша сила воли возрастет, у вас не должно возникнуть проблем с выполнением новогодних обещаний. Более того, благодаря этой планете ваша сексуальная энергия будет намного сильнее. Контролируйте свои желания, даже если у вас закрадываются мысли об измене или разрыве отношений. Вы расширяете свою способность воспринимать новые стимулы и информацию, и если вы хотите как-то вложить свою энергию, попробуйте окунуться с головой в работу, эта деятельность оправдает себя сполна.

Телец

Уран благотворно скажется на вашем творчестве в январе. Попробуйте подумать о новом проекте, улучшить текущий порядок вашей компании или свой распорядок дня. Тельцы начнут задумываться о своем финансовом положении, и им будет легче найти в нем устойчивость, будь то покупка недвижимости, повышение производительности труда или откладывание денег на всякий случай. Хотя интеллект и креативность будут вашей движущей силой, они также могут привести к упрямству и непримиримости, поэтому остерегайтесь конфликтов с коллегами и близкими. В самом начале года Телец будет избегать романтики и любовных отношений. Вам нужно сделать перерыв в таком общении, укрепляйте отношения внутри семьи и среди близких друзей.

Близнецы

Январь принесет близнецам перемены в отношениях. С наступлением Нового года вы начнете осознавать то, что вам не подходит, и то, что вы действительно цените в человеке. Вы будете очень рады новым целям, которые вы поставите на этот год, но вам часто будет нелегко их достичь. Некоторые из них могут даже быть для вас новаторскими. Ваша способность заводить новых друзей может даже помочь вам с этими проблемами, поэтому помощь в январе приходит из ниоткуда. Если до сих пор вы были эмоционально подавлены, пора применить рациональный подход. Кроме того, наконец-то появится место для налаживания дружеских отношений, так что вполне возможно, что в вашу жизнь войдут совершенно новые люди.

Рак

Начало года принесет Ракам много стресса. Стоит вспомнить о своих хобби и посвящать меньше времени тому, что вызывает у вас напряжение. Каким бы ни было ваше творение, одиночество и воображение восстановят ваше внутреннее равновесие. Для людей, рожденных под этим водяным знаком, начало года будет очень тяжелым. Рак от природы очень чувствителен, и даже малейшая проблема может вывести их из равновесия. Январь принесет им массу эмоциональных проблем в виде увольнения с работы или горького разрыва. Вы можете сломаться из-за этих событий; однако помните, что каждая боль скрывает потенциал трансформации к лучшему.

Лев

В январе вы почувствуете себя заново рожденным во всех смыслах. По натуре Лев - один из сильнейших лидеров Зодиака и в течение этого года эта способность разовьется еще больше. Людям, рожденным под этим знаком, январь принесет интересные возможности для работы, которыми они сразу же воспользуются. Хорошим выходом из прошлогоднего стереотипа может стать поездка за границу. Однако в дороге или дома сдерживайте свое доминирующее и взрывное поведение. Других могут обескуражить постоянные споры.В конце месяца избегайте операций, так как вы будете под воздействием полнолуния. Позаботьтесь о своей сердечной системе, поэтому избегайте курения и употребления продуктов с высоким содержанием холестерина.

Фото: Из личного архива Кажетты Ахметжановой

Дева

В начале года Девы могут испытывать неполноценность и меланхолию из-за влияния Сатурна. Вместо того, чтобы отчаянно искать компанию и признание, вам следует полностью посвятить себя саморазвитию, добросовестно придерживаясь своих решений, и чувство успеха поможет вам снова встать на ноги. Затем эта энергия привлечет к вам других, что решит проблему одиночества. У вашего порога может быть прекрасная возможность для личной финансовой выгоды, и обучение будет иметь большое значение в этом вопросе. Гороскоп подразумевает, что этот период абсолютно идеален для медитации, движения и всего, что делает вашу душу счастливой. Не забывайте заботиться о своем физическом теле, потому что, как вы наверняка знаете, здоровое тело означает здоровый дух.

Весы

Весы испытают много изменений в январе. Вы очень серьезно отнесетесь ко всем своим эмоциям, которые окажут на вас огромное влияние, и вы больше не сможете их игнорировать, что в основном будет вызвано влиянием Луны. Вам следует быть осторожным, стараться контролировать свои чувства и проявлять максимальную чуткость. В противном случае ожидайте много конфликтов. В этот период у вас не будет проблем с импульсивной реакцией, но из вас тоже получится хороший лидер.Если вы чувствуете усталость, просто сделайте перерыв и немного расслабьтесь. Вы должны думать о своих повседневных привычках, стараться больше спать, пить травяные чаи и потреблять ежедневную норму витаминов.

Скорпион

С самого начала года Скорпиону будет казаться, что он не вписывается ни в какой коллектив. Непонимание со стороны других и определенный уровень отчуждения будут их повседневной реальностью.Если вы проясните эти вещи внутри себя, вы также привлечете единомышленников, которые будут более полезны для вас, чем те, кто, возможно, покинул вас в этот период. Скорпионы с начала года будут в хорошем и позитивном настроении. Вы будете еще спокойнее обычного, и вас уже невозможно будет расстроить. Главное, быть собой, не перенимать чужое поведение, не увлекаться новогодними обещаниями и жизненными переменами.

Стрелец

Люди этого знака будут полны сексуальной энергии в январе из-за влияния Венеры. Ваше вожделение будет бесконечным, что может вызвать дискомфорт для вашего партнера. Если вы одиноки, подумайте, с кем провести время. Стрельцы будут расфокусированы на работе или учебе. Это может иметь серьезные последствия, особенно когда дело доходит до отношений с начальством. Руководство может прийти к выводу, что вы не заботитесь о своей карьере, и даже может начать искать кого-то, кто лучше подходит для вашей должности. Кроме того, имейте в виду, что ваше настроение будет колебаться; один раз вы почувствуете себя на вершине мира, а в следующий раз - на самом глубоком дне.

Козерог

С началом года каждый Козерог ощутит некоторое замедление жизненного ритма. У них не будет ни революционных идей, ни больших амбиций, но это не значит, что они не будут счастливы. Как раз наоборот - вы будете рады, что никуда не нужно никуда торопиться. Январь заставит вас заняться спокойными делами, такими как чтение книг, прогулки на природе или оздоровительные выходные со своей второй половинкой. Вы будете хорошо разбираться в своих мыслях и, следовательно, будете готовы к рабочему давлению в будущем. На работе ваша производительность может повыситься, если вы попытаетесь добиться повышения по службе или повышения зарплаты. Однако успех в первую очередь будет заключаться в командной работе.

Водолей

В начале Нового года, а особенно в январе, Сатурн будет иметь наибольшее влияние на Водолея. Это обеспечит вам невероятную настойчивость в принятии новогодних решений и надежность в выполнении обещаний; следовательно, семья сможет вам доверять на все 100%. Благодаря этому качеству вы добьетесь больших успехов в саморазвитии и будете гордиться собой. К сожалению, влияние этой планеты также связано с упорством и консерватизмом. Если вы принимаете важное решение, рекомендуется получить совет от кого-то, кто разбирается в этом аспекте. Весь январь будет вращаться в первую очередь вокруг карьеры людей, рожденных под этим воздушным знаком.

Рыбы

Начало года будет прекрасным временем для Рыб. Благодаря Юпитеру они будут изобретательны во всех аспектах своей жизни. Будь то мода, карьера или дом, вы не сможете помочь себе и всегда будете изобретать что-то новое. Это будет прекрасная возможность заняться новыми проектами или открыть для себя возможности проведения досуга. Тем не менее, вы будете склонны забывать своих близких из-за всех идей и занятий, что приведет к ухудшению ваших отношений. Не забудьте проявить любовь к своей семье в январе и постарайтесь придумать занятие, которым вы могли бы заниматься вместе.

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