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Нумеролог рассказала, как выбрать дату для развода
Фото: pexels.com/cottonbro

Нумеролог рассказала, как выбрать дату для развода

Василий Плиткин

Общество

Развод, как и свадьба, — один из самых важных дней в жизни. Это не только горе и печаль, но и новый этап, который нужно воспринимать соответствующе. О том, как выбрать дату для развода при помощи нумерологии, рассказывает нумеролог и психотерапевт Ирина Рухлова.

— Мне очень часто задают вопросы подобного рода: «А можете ли определить...?»; «А получится ли у меня достичь чего-то?»; «А встречу ли я свою любовь?»; «А когда в моей жизни произойдет то или другое?»; «А можете ли вы рассчитать дату замужества или развода?», — приводит пример специалист. — Ответ один — нет!

Как нумеролог и психотерапевт хочу внести разъяснения и ответить на вопрос: почему? Во-первых, нумерология — это наука, которая построена на основе математических расчетов, психоанализа и исследовании клетки на уровне ДНК, и она никак не связана с гаданиями, предсказаниями и пророчеством. Во всех вышеперечисленных вопросах бессильны даже экстрасенсы. Ведь все в первую очередь зависит только от вас. Потому что хозяином и творцом своей жизни являетесь только вы — никто за вас никаких решений не примет и шагов не сделает.

Нумеролог рассказала, как выбрать дату для разводаФото: Из личного архива Ирины Рухловой

С помощью нумерологии вы получаете самые основные инструменты, а также знания и понимание того, как правильно применять это в жизни, чтобы развивать ваши особенности и личный потенциал, заложенные в вас с самого рождения. Нумерологический разбор даты рождения помогает раскрыть человека со всех сторон, как положительных и отрицательных, так и сильных и слабых. Это дает возможность вовремя проработать свои минусы, внутренние конфликты, подсознательные блоки, страхи, детские психологические травмы и избежать проблем, которые в основном и приводят к разводу!

А если уж развод и произошел, то, во-первых, нужно понимать: что сделать, чтобы этого не повторилось вновь. А во-вторых — какие уроки нужно вынести из предыдущих отношений. Ведь пока вы это не осознаете, не признаетесь себе в своих ошибках, не примите и не проработаете все — по закону кармы вы будете проходить это вновь и вновь.

И еще один момент: бывает и такое, что партнеры расходятся по причине отработки всех задач предназначения и кармических долгов по отношению друг к другу. Расходятся на хорошей ноте, сохраняют дружеские взаимоотношения и выносят важные уроки — дальше идут уже каждый своим путем. Жизнь, как и отношения, — это непростая задача, требующая постоянной работы не только каждого над самим собой, но и совместно со своим партнером. «Игра в одни ворота» здесь не прокатит!

А для этого нужно совсем немного:

— работать над своими энергиями, максимально выводить их в плюс;

— работать со своим эго и внутренними конфликтами;

— прорабатывать свои детские психологические травмы;

— учиться распределять свои энергетические ресурсы на все и всех в равной мере;

— учиться контролировать свои лидерские и эмоциональные проявления;

— учиться слышать и слушать других;

— учиться правильно выстраивать взаимоотношения с партнером, детьми и другими людьми;

— полностью нести ответственность за себя и свои действия, не перекладывать на других;

— прислушиваться к своей интуиции, развивать ее;

— взаимодействовать со Вселенной;

— не нарушать законы Вселенной и заповеди своей религии;

— действовать через призму духовности в первую очередь, а не через материальную составляющую;

— выполнять задачи своего предназначения и кармические задачи.

И это в свою очередь разблокирует ваш личный потенциал, даст возможность его развивать, разблокирует удачу и финансовый поток, даст невероятные ощущения и приведет к переменам и успеху во всех сферах жизни.

Выбирайте числа, отличные от ваших дат рождения и противоположные дате вашей свадьбы. Если вы хотите оборвать отношения, нужно покончить с этими привязками. Также в дате развода может присутствовать цифра 2. Она поможет уладить разногласия и наладить общение, ведь в ситуациях, когда в браке есть дети, нормальные отношения необходимы.

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