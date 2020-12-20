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Астролог рассказал, из-за чего 2020 год сопровождался чередой несчастий
Фото: youtube.com / fox channel

Астролог рассказал, из-за чего 2020 год сопровождался чередой несчастий

Ксения Монахова

Общество

Природные катаклизмы, пандемия коронавируса, а также военные действия и волнения по всему миру могут быть вызваны воздействием Сатурна и Юпитера. Об этом заявил астролог Алексей Фандеев.

Он отметил, что Сатурн и Юпитер сходятся один раз в 20 лет. Однако впервые за 800 лет планеты окажутся на максимально близком расстоянии друг от друга. Пик наступит 21 декабря. Эксперт считает, что именно это могло спровоцировать несчастья в 2020 году.

— Последний такой цикл был в 1226 году, когда к власти пришел Людовик IX. Он вошел в историю как последний крестоносец. Его последние крупные крестовые походы закончились полным крахом, потому что поменялись люди, начался новый цикл истории свободного человека. На те реалии и то время, — цитирует слова астролога Пятый канал.

Специалист считает, что человечество стоит на пороге того, когда «люди обретут новых мировых лидеров». Он отметил, что люди получат новую веру в себя, в жизнь.

Астролог подчеркнул, что 2020 год — время, которое находится на стыке двух эпох. Этот «мост между прошлым и будущим» всегда сопровождается кризисом, считает Фандеев.

— Пришло время. У нас еще есть время пробудиться, чтобы 2021 год взял нас в будущее. Оно уже наступило, — подытожил астролог.

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