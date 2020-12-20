Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Протечку водопровода устранили в центре Москвы
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Протечку водопровода устранили в центре Москвы

Никита Абрамов

Происшествия
Россия, Москва, Скатертный переулок Карта всех событий

Протечка водопровода произошла в центре Москвы в Скатертном переулке. Об этом сообщил в воскресенье, 20 декабря, Мосводоканал.

— Произошла утечка на водопроводной сети. Специалисты Мосводоканала оперативно ее локализовали. В настоящее время проводятся работы по уборке территории, — цитирует РИА Новости пресс-службу Мосводоканала.

По сообщению Департамента транспорта Москвы, опубликованному в Telegram-канале, движение в Скатертном переулке восстановлено.

Позднее в дептрансе сообщили о восстановлении движения в Медвежьем переулке.

Читайте также: Грунт обвалился в центре Москвы из-за прорыва трубы

перекрытие движенияаварийные службы
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Опять нам Ванга пророчит катастрофу

Виктория Федотова
Виктория Федотова

«Дом-2» не закроют, не надейтесь

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Думать больше не нужно, за вас это сделает нейросеть

Анна Горбунова
Анна Горбунова

Антитела победят болезнь

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Врага одолеем борщом и варениками

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Чем выше грудь, тем лучше должность

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кому мороз — не указ

Все мнения
О проекте