Протечку водопровода устранили в центре Москвы

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россия, Москва, Скатертный переулок Карта всех событий

Протечка водопровода произошла в центре Москвы в Скатертном переулке. Об этом сообщил в воскресенье, 20 декабря, Мосводоканал.

— Произошла утечка на водопроводной сети. Специалисты Мосводоканала оперативно ее локализовали. В настоящее время проводятся работы по уборке территории, — цитирует РИА Новости пресс-службу Мосводоканала.

По сообщению Департамента транспорта Москвы, опубликованному в Telegram-канале, движение в Скатертном переулке восстановлено.

Позднее в дептрансе сообщили о восстановлении движения в Медвежьем переулке.

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