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Россиянина, находящегося в международном розыске за хищение, задержали в Испании
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россиянина, находящегося в международном розыске за хищение, задержали в Испании

Никита Абрамов

Происшествия

В Адехе полиция задержала россиянина, которого объявили в международный розыск. Об этом сообщило агентство Europa Press.

Россия объявила 56-летнего задержанного в международный розыск за кражу 900 тысяч евро. Преступление он совершил, когда трудился на должности главы одного из государственных предприятий России.

— На Тенерифе он жил вместе с еще одним членом семьи, — сообщило РИА Новости.

Другие подробности не разглашаются.

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