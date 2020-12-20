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Задержан подозреваемый в убийстве ученого-биолога в Санкт-Петербурге
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Задержан подозреваемый в убийстве ученого-биолога в Санкт-Петербурге

Никита Абрамов

Происшествия

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в убийстве ученого-биолога Александра Каганского. Об этом в воскресенье, 20 декабря, сообщила пресс-служба городского управления СКР.

Было возбуждено уголовное дело после обнаружения в Калининском районе тела убитого 45-летнего мужчины.

В совершении преступления подозревается задержанный 45-летний местный житель.

— Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении обвинения, — пишет о происшествии Интерфакс.

Ранее сообщалось, что накануне было обнаружено тело выпавшего из окна Александра Каганского.

Читайте также: Москвичку и ее пособника задержали по подозрению в организации убийства

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