Склад с краской и растворителем загорелся на северо-западе Москвы
Россия, Москва, улица Маршала Прошлякова, 6 Карта всех событий
Возгорание произошло на складе с краской и растворителем, который находится на северо-западе Москвы. Об этом в воскресенье, 20 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
— На складе со строительными материалами по адресу улица Маршала Прошлякова, 6, произошел пожар. Площадь возгорания уточняется, — говорится в сообщении.
Уточняется, что на складе присутствуют легковоспламеняющиеся жидкости.
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