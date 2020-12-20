Склад с краской и растворителем загорелся на северо-западе Москвы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, улица Маршала Прошлякова, 6 Карта всех событий

Возгорание произошло на складе с краской и растворителем, который находится на северо-западе Москвы. Об этом в воскресенье, 20 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

— На складе со строительными материалами по адресу улица Маршала Прошлякова, 6, произошел пожар. Площадь возгорания уточняется, — говорится в сообщении.

Уточняется, что на складе присутствуют легковоспламеняющиеся жидкости.

Читайте также: СМИ: Очевидцы сообщили о пожаре в высотке на юге Москвы