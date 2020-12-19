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СМИ: Очевидцы сообщили о пожаре в высотке на юге Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

СМИ: Очевидцы сообщили о пожаре в высотке на юге Москвы

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, Кировоградская улица Карта всех событий

На юге столицы произошел пожар в здании, которое расположено на Кировоградской улице. О происшествии сообщили очевидцы.

По предварительной информации, огонь заметили на 19-м этаже высотного дома.

В настоящее время проводится эвакуация.

Сотрудники МЧС проверяют информацию о происшествии, передает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что пожар в здании Мосгоргеотреста на севере столицы потушили. Инцидент произошел по адресу Ленинградский проспект, дом 11. Возгорание возникло на седьмом этаже. Около 100 человек были эвакуированы.

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