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Пожар в здании Мосгоргеотреста на севере столицы потушили
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Пожар в здании Мосгоргеотреста на севере столицы потушили

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, Ленинградский проспект, 11 Карта всех событий

Пожарные ликвидировали огонь в здании Мосгоргеотреста на Ленинградском проспекте на севере столицы. Об этом ТАСС сообщили в в субботу, 19 декабря, в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

— В 00:31 пожар ликвидирован, — сказали в ведомстве.

Напомним, что инцидент произошел по адресу Ленинградский проспект, дом 11. Возгорание возникло на седьмом этаже. Около 100 человек были эвакуированы.

Позднее появилась информация, что площадь возгорания на Ленинградском проспекте увеличилась до 300 квадратных метров. Группировка по тушению пожара увеличена до 224 человек и 64 единиц техники. Сведения о пострадавших не поступали. Движение в районе пожара затруднено.

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