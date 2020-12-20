Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Деньги и украшения на 24,6 миллиона рублей украли из квартиры на северо-западе Москвы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Деньги и украшения на 24,6 миллиона рублей украли из квартиры на северо-западе Москвы

Никита Абрамов

Происшествия
Россия, Москва, Ландышевая улица Карта всех событий

Деньги, ювелирные изделия, а также часы украли из квартиры на северо-западе Москвы. Об этом в воскресенье, 20 декабря, сообщили в пресс-службе городского управления МВД России.

Общий ущерб хищения из квартиры на улице Ландышевой составил 24,6 миллиона рублей.

— Неизвестный путем отжатия пластиковой двери дополнительного входа проник в квартиру на указанной улице, где из сейфов совершил кражу трех пар наручных часов стоимостью около 3 миллионов рублей, 200 тысяч долларов, 70 тысяч евро, 300 тысяч рублей и ювелирных изделий, — цитирует агентство городских новостей «Москва».

Сообщается, что возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Читайте также: Россиянина, находящегося в международном розыске за хищение, задержали в Испании

хищение денегхищение драгоценностейкража
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Опять нам Ванга пророчит катастрофу

Виктория Федотова
Виктория Федотова

«Дом-2» не закроют, не надейтесь

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Думать больше не нужно, за вас это сделает нейросеть

Анна Горбунова
Анна Горбунова

Антитела победят болезнь

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Врага одолеем борщом и варениками

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Чем выше грудь, тем лучше должность

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кому мороз — не указ

Все мнения
О проекте