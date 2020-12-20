Деньги и украшения на 24,6 миллиона рублей украли из квартиры на северо-западе Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Ландышевая улица Карта всех событий

Деньги, ювелирные изделия, а также часы украли из квартиры на северо-западе Москвы. Об этом в воскресенье, 20 декабря, сообщили в пресс-службе городского управления МВД России.

Общий ущерб хищения из квартиры на улице Ландышевой составил 24,6 миллиона рублей.

— Неизвестный путем отжатия пластиковой двери дополнительного входа проник в квартиру на указанной улице, где из сейфов совершил кражу трех пар наручных часов стоимостью около 3 миллионов рублей, 200 тысяч долларов, 70 тысяч евро, 300 тысяч рублей и ювелирных изделий, — цитирует агентство городских новостей «Москва».

Сообщается, что возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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