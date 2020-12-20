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«Узнали бы меня на этом фото?»: Яна Кошкина поделилась снимком в образе Бабы-яги
Актриса Яна Кошкина / Фото: Марина Габдулина

«Узнали бы меня на этом фото?»: Яна Кошкина поделилась снимком в образе Бабы-яги

Никита Абрамов

Звезды

Актриса Яна Кошкина выложила архивное фото, на котором она предстала перед поклонниками в образе Бабы-яги. Фотография появилась в Instagram-аккаунте актрисы в воскресенье, 20 декабря.

Кошкина объяснила, что снимок был сделан во время учебы в Санкт-Петербургской академии театрального искусства.

— Что нашла… Это первый или второй курс в театральной академии на Моховой (СПбГАТИ). Узнали бы меня на этом фото? — написала под постом Яна.

Многие подписчики отказались верить в то, что на фотографии действительно Кошкина. Только немногие узнали ее по глазам.

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