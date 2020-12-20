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Четыре человека насмерть отравились угарным газом в Иванове
Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

Четыре человека насмерть отравились угарным газом в Иванове

Никита Абрамов

Происшествия

В одном из домов Иванова обнаружили тела четырех человек с признаками отравления угарным газом. Об этом сообщили в воскресенье, 20 декабря, в региональном управлении СК РФ.

Среди погибших оказались 15-летня девушка и 5-летний мальчик.

— В квартире одного из домов на улице Калинцева областного центра были обнаружены тела четырех человек, в том числе 15-летней девушки и 5-летнего мальчика, с признаками отравления угарным газом, — приводит сообщение СК РФ РИА Новости.

Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело для восстановления обстоятельств произошедшего.

Эксперты продолжают осматривать место происшествия.

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отравлениеИвановоСК России
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