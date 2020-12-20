Глава СВР Нарышкин заявил, что столкнулся с предательством на работе
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что лично столкнулся с предательством на своей работе. Об этом он сообщил в воскресенье, 20 декабря.
Одной из вероятных причин, по которой сотрудник разведки может совершить предательство, Нарышкин считает недосмотр при первичном отборе и первом периоде службы.
— Каждое предательство — это, конечно, тяжелый удар. И надо сказать, я на себе такой удар перенес. В моей личной профессиональной карьере, на моем пути тоже встретился предатель, — цитирует Сергея Нарышкина ТАСС.
При этом директор СВР не рассказал о том, кто и при каких обстоятельствах совершил предательство.
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