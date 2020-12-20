Мать зарезала ведущего асоциальный образ жизни сына на востоке Москвы

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Россия, Москва, Краснобогатырская улица Карта всех событий

Мать зарезала ведущего асоциальный образ жизни сына на востоке столицы. Об этом в воскресенье, 20 декабря, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Москве.

По данным следствия, инцидент произошел 20 декабря в квартире на улице Краснобогатырской. Между матерью и сыном возник бытовой конфликт.

Предварительно установлено, что мужчина вел асоциальный образ жизни. Во время ссоры мать ранила сына ножом. Он скончался от полученных травм.

На месте происшествия находятся следователи. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

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