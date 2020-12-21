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Пол Маккартни выпустил записанный на карантине альбом
Фото: youtube.com/Wired

Пол Маккартни выпустил записанный на карантине альбом

Кирилл Николаев

Звезды

Знаменитый британский музыкант Пол Маккартни выпустил альбом, который был записан на карантине. Об этом сообщает «Российская газета».

Альбом получил название «McCartney III». В него вошли 11 композиций. По сравнению с предыдущими сборниками, новая пластинка отличается иным настроением. Она начинается с агрессивных ритмов и инструментальных импровизаций.

Над этим альбомом Маккартни работал самостоятельно. Он сам записал в студии партитуры инструментов и вокала. Музыкант отметил, что основу пластинки составили не выпускавшиеся ранее песни.

Кроме того, Маккартни выпустил клип Find My Way. В ролике изображение разбито на несколько кусочков, в каждом из которых музыкант играет на инструменте.

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Пол Маккартнипевецмузыкальный альбом
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