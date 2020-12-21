Пол Маккартни выпустил записанный на карантине альбом

Фото: youtube.com/Wired

Знаменитый британский музыкант Пол Маккартни выпустил альбом, который был записан на карантине. Об этом сообщает «Российская газета».

Альбом получил название «McCartney III». В него вошли 11 композиций. По сравнению с предыдущими сборниками, новая пластинка отличается иным настроением. Она начинается с агрессивных ритмов и инструментальных импровизаций.

Над этим альбомом Маккартни работал самостоятельно. Он сам записал в студии партитуры инструментов и вокала. Музыкант отметил, что основу пластинки составили не выпускавшиеся ранее песни.

Кроме того, Маккартни выпустил клип Find My Way. В ролике изображение разбито на несколько кусочков, в каждом из которых музыкант играет на инструменте.

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