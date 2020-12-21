Опрос показал, как россияне относятся к сокращению новогодних каникул

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Большинство россиян не согласны с мнением, что новогодние каникулы нужно сократить. Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование HeadHunter.

Согласно результатам опроса, 59 процентов респондентов выступили против предложения о сокращении новогодних каникул. Обратной точки зрения придерживается 31 процент. Доля противников такого решения выше среди женщин (62 процента), чем среди мужчин (56 процентов).

Исследование показало, что за сокращение новогодних каникул выступили люди старше 44 лет. При этом наличие работы практически не влияет на неготовность россиян к сокращению зимних каникул. Среди тех, кто не трудоустроен, против высказались 59 процентов, среди работающих в компаниях — 62 процента, а среди фрилансеров и владельцев частного бизнеса — 51 процент.

Опрос прошел с 27 ноября по 7 декабря среди 12 966 работающих граждан.

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