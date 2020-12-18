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Стало известно, как большинство россиян проведут новогоднюю ночь
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Стало известно, как большинство россиян проведут новогоднюю ночь

Анастасия Колоскова

Общество

Согласно опросу фонда «Общественное мнение», большинство россиян планируют встретить Новый год дома.

Таким образом ответили 86 процентов опрашиваемых. Проведут новогоднюю ночь в гостях пять процентов россиян, на работе — четыре процента. И еще три процента опрашиваемых не смогли ответить на вопрос о том, где они будут встречать праздник.

Так, 85 процентов россиян находят Новый год важным праздником, тогда как для 12 процентов он не имеет такого значения.

Более чем для трети россиян Новый год связан с надеждами на лучшее, еще 16 процентов ценят праздник за традиции, а 15 процентов — за возможность встретить его с близкими и семьей. 11 процентов респондентов ответили, что в этом празднике их привлекают атмосфера радости, волшебства, новогодние атрибуты и подарки.

Более половины россиян довольны количеством новогодних выходных дней, четверть предпочла бы их уменьшить, а 10 процентов хотели бы, чтобы таковых было больше.

88 процентов опрошенных планируют наряжать новогоднюю елки, причем почти половина предпочитает искусственную красавицу живой.

Как отмечают исследователи, чуть менее половины респондентов ставят главный символ праздника за несколько дней до Нового года, а 10 процентов уже нарядили елки.

Чаще всего россияне убирают елку после старого Нового года и только семь процентов россиян — после Рождества.

Опрос был проведен посредством телефонного обзвона 1000 совершеннолетних граждан страны, отмечает фонд.

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