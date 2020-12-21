Около 300 мероприятий ждет участников марафона «Ты в Москве»

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Порядка 300 мероприятий ждет участников марафона «Ты в Москве», среди которых лекции, воркшопы и мастер-классы. Записи тех, что уже прошли, можно посмотреть в сообществе марафона в социальной сети «ВКонтакте».

Так, в понедельник, 21 декабря, пользователи смогут принять участие в игре в камеди-триатлон, состоящей из нескольких этапов. Горожанам зададут темы, на которые нужно выдать шутку. Мероприятие начнется в 10:00. Также в 11:30 в этот день желающие смогут участвовать в игровых собеседованиях. Они пройдут в дистанционном формате, а проведут их HR-специалисты, которые зададут участникам различные вопросы.

Мастер-класс по панна-футболу начнется в 12:00. Желающих подробно познакомят с тремя трюками в стиле граунд — элементами, которые необходимо выполнять на земле.

В 14:30 жителям столицы можно посмотреть трансляцию полуфинала турнира по дебатам проекта «Дебатл», в котором молодые люди будут дискутировать на заданные организаторами темы. В 17:30 участники поборются за третье место, а в 19:00 состоится финал.

Во вторник, 22 декабря, пройдет сразу несколько мероприятий, посвященных сервису TikTok. Так, в 11:30 состоится мастер-класс «Хочу в TikTok: с чего начать», в 13:00 — лекция о том, как продвигать свой профиль, а в 14:30 горожанам расскажут об особенностях видеосъемки для TikTok.

Для тех, кто хочет улучшить свои навыки в общении, в 11:30 пройдет мастер-класс «Основы успешной коммуникации», а на лекции в 16:00 москвичи узнают, как научиться захватывать и удерживать внимание аудитории во время публичных выступлений. В 17:30 для пользователей пройдет лекция «Подкаст — что это такое», где они научатся создавать и запускать свои аудиопроекты, узнают об ошибках и тонкостях популярного медиаформата.

В 20:45 состоится финальное состязание турнира онлайн-квизов. Участников ожидают вопросы из различных направлений, в том числе видео- и аудиовопросы, передает официальный сайт мэра Москвы.

В последний день, 23 декабря, участников марафона продолжат знакомить с форматом подкастов. Они прослушают лекцию о том, какие бывают подкасты. Мероприятие состоится в 11:30. В 13:00 ребятам расскажут, как продвигать свой проект в этой сфере, а в 14:30 — об особенностях записи звука для подкастов.

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