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Астролог назвала годы рождения тех, кто разбогатеет в 2021 году
Фото: instagram.com/vasilisa.volodina

Астролог назвала годы рождения тех, кто разбогатеет в 2021 году

Виктория Родимкина

Общество

Астролог Василиса Володина рассказала, кого ждет финансовый успех в следующем году. Как отметила телеведущая на своей странице в соцсети Instagram, повезет не всем.

— Юпитер в течение 2021 года движется по небу так, что обязательно будет гармонично аспектировать Плутон или Уран фактически у всех родившихся с 1968 по 1996 год, — отметила астролог.

По ее словам, почти любой человек, родившийся в этот период, сможет в 2021 году обогатиться — получить какие-то дополнительные выплаты, прибыль, возврат долга или бонус.

— Представляете? Почти любой, кому от 25 до 53 лет! — написала Василиса Володина.

Она уточнила, что тем, кто не вписался в указанный возрастной период, переживать не стоит. Естественно, кого-то ждут убытки, а для кого-то ситуация останется стабильной, добавила астролог.

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