Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Итоги олимпиады «Московский учитель» подвели в столице
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Итоги олимпиады «Московский учитель» подвели в столице

Юлия Ямпольская

Город

В Москве объявили победителей и призеров метапредметной олимпиады для педагогов «Московский учитель». В 2020 году 664 преподавателя стали призерами, а 71 — победителем. В этом году финал олимпиады провели в формате онлайн.

Как отметил директор Городского методического центра Андрей Зинин, столичные учителя всегда отличались способностью находить время для профессионального развития. Это необходимо для того, чтобы педагог мог говорить со своими подопечными на одном языке.

— Свыше 13 тысяч участников метапредметной олимпиады «Московский учитель» сумели повысить свое мастерство и получить новые умения для создания единой образовательной среды московской школы, в которой предметные знания складываются в целостную систему для понимания безграничных возможностей современного человека, — цитирует Зинина официальный сайт мэра столицы.

В рамках конкурса педагоги должны были решить задачи не по своему предмету, составить задания для формирования функциональной грамотности учащихся, разработать план современного урока и провести проверку школьных работ по заданным критериям.

Ранее сообщалось, что в столице 21 декабря стартует конкурс педагогического мастерства «Учителя года Москвы — 2021». В рамках соревнования педагоги попробуют свои силы в четырех этапах.

Читайте также: Почти 47 миллионов рублей пойдут на выплаты классным руководителям в государственных школах

учителяМоскваконкурс
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Опять нам Ванга пророчит катастрофу

Виктория Федотова
Виктория Федотова

«Дом-2» не закроют, не надейтесь

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Думать больше не нужно, за вас это сделает нейросеть

Анна Горбунова
Анна Горбунова

Антитела победят болезнь

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Врага одолеем борщом и варениками

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Чем выше грудь, тем лучше должность

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кому мороз — не указ

Все мнения
О проекте