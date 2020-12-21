«Улетела от истерики»: Волочкова рассказала об отдыхе на Мальдивах в режиме экономии

Фото: instagram.com/volochkova_art

Бывшая балерина Большого театра Анастасия Волочкова рассказала, как ей удается справиться с финансовыми трудностями в условиях пандемии. Об этом она сообщила в интервью шоу «Алена, Блин!».

Ранее Волочкова заявила, что ей придется продать 20 квартир в Астрахани из-за трудного финансового положения.

Во время интервью артистка сообщила, что у нее были планы заработать на новом спектакле, но им не суждено сбыться. Также балерина рассказала об отдыхе на Мальдивах.

— Я боюсь летать на самолете. Не боюсь только на Мальдивы и в Грецию. Летаю только экономклассом. Бизнес-класс стоит таких нереальных денег, что бизнес стоит дороже, чем отдых, — рассказала Анастасия Волочкова.

По ее словам, ей пришлось улететь на отдых, когда она услышала новости, что артисты опять вынуждены сидеть дома.

— Я улетела от истерики, — заявила артистка.

Она отметила, что сама организовала отдых за два дня. По словам балерины, только билеты на самолет для нее и ее мужчины обошлись в 250 тысяч рублей.

Волочкова также сообщила, что у нее нет постоянного заработка на сегодняшний день, но ей необходимо оплачивать налоги и коммунальные услуги.

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