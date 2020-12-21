Столичные полицейские нашли потерявшегося мальчика на востоке Москвы

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россия, Москва, Щёлковское шоссе Карта всех событий

Сотрудники ГИБДД нашли мальчика, который потерялся в столице. Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что ребенка примерно пяти лет обнаружил житель города в районе улицы Чусовской. Он был в нижнем белье и зимних сапогах. Полицейские оперативно выехали на поиски мальчика. В скором времени инспекторы нашли его на Щелковском шоссе. Сотрудники ГИБДД укутали ребенка в плед, согрели его в патрульном автомобиле и отвезли в ближайший отдел полиции, где вызвали бригаду скорой помощи.

Видео: ГУ МВД России по Москве

Через некоторое время объявился опекун мальчика, которому сообщили о местонахождении ребенка. На данный момент сотрудниками полиции проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Читайте также: Сотрудники ГИБДД в Москве задержали пьяного нарушителя ПДД