Москвичей предупредили о предновогоднем ажиотаже на столичных дорогах

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Россия, Москва, площадь Киевского Вокзала, 2 Карта всех событий

Жителей Москвы предупредили о возможных затруднениях на столичных дорогах в преддверии новогодних праздников. Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

— До Нового года чуть меньше двух недель, а это значит, что на этой неделе и в следующие выходные на дорогах по пути к главным торговым центрам нас ждет ажиотаж, — говорится в сообщении.

Так, плотное движение ждет горожан на пути к таким торговым центрам, как ГУМ, ЦУМ, «Европейский», «Авиапарк», «Атриум». Также трудно будет проехать вблизи торговых центров на ТТК и МКАД.

Москвичей призвали планировать покупки заранее или пользоваться онлайн-доставкой.

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