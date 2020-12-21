Москвичам посоветовали пересесть на общественный транспорт в вечерние часы

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россия, Москва, Дмитровское шоссе Карта всех событий

Вечером в понедельник, 21 декабря, движение на дорогах Москвы будет затруднено. Об этом сообщил Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Так, движение будет плотным в центре города, а также на кольцах ТТК, МКАД и в районе проведения дорожных работ, которые проходят на Дмитровском шоссе, Пятницком шоссе и на 82-м километре МКАД.

Столичным водителям посоветовали возвращаться домой после 20:00 или на общественном транспорте.

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