Москвичам посоветовали пересесть на общественный транспорт в вечерние часы
Россия, Москва, Дмитровское шоссе Карта всех событий
Вечером в понедельник, 21 декабря, движение на дорогах Москвы будет затруднено. Об этом сообщил Telegram-канал столичного департамента транспорта.
Так, движение будет плотным в центре города, а также на кольцах ТТК, МКАД и в районе проведения дорожных работ, которые проходят на Дмитровском шоссе, Пятницком шоссе и на 82-м километре МКАД.
Столичным водителям посоветовали возвращаться домой после 20:00 или на общественном транспорте.
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