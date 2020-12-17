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Дептранс прогнозирует уменьшение автомобильного потока с 21 декабря
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Дептранс прогнозирует уменьшение автомобильного потока с 21 декабря

Никита Абрамов

Город

Автолюбителям Москвы порекомендовали покупать подарки к празднику онлайн или выбирать не пиковые часы для поездок по магазинам. Об этом в четверг, 17 декабря, сообщает городской департамент транспорта.

Также жителям столицы советуют пользоваться вместо личного автомобиля общественным транспортом.

— Машин будет меньше с 21 декабря. Свою роль сыграли отмена развлекательных мероприятий в городе и то, что большинство москвичей планируют в этом году покупать подарки онлайн либо в магазинах у дома. В этом году их действительно лучше приобрести в интернет-магазинах, — приводит агентство городских новостей «Москва» цитату из сообщения пресс-служба Дептранса.

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