Новый сервис городского транспорта разработают в Москве

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Столичный департамент транспорта анонсировал проект Maas. Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщил Telegram-канал ведомства.

Так, специалисты будут работать над проектом весь 2021 год. Сервис будет включать все виды городского транспорта и позволит каждому жителю города выбирать как самый подходящий способ передвижения, так и самые выгодные тарифы и способы оплаты.

Также в ведомстве отметили, что во многих мегаполисах транспортные приложения используют данные камер, датчиков парковки, чтобы определять загруженность.

Например, в Техасе большие данные помогают оптимизировать сигналы светофоров. В Лондоне так динамически устанавливаются тарифы на проезд в городском транспорте, а в Сан-Франциско функционирует умная система оплаты парковки.

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